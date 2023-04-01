روى الإعلامي تامر أمين، تفاصيل رسالة تلقّاها من مسئول بالنادي الأهلي (لم يسمه)، بعد خسارة النادي الأحمر من صن داونز الجنوب إفريقي خمسة أهداف، في خسارة ثقيلة تلقاها نادي القرن للمرة الثانية من بطل جنوب إفريقيا.

وقال أمين، خلال مقابلة ببرنامج «العرافة» الذي تُقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة «المحور»، وعُرِضت مساء الجمعة، إنه في أعقاب الخماسية التي وصفها بـ«المهينة» للأهلي، تحدث خلال برنامجه كإعلامي وأهلاوي، وبدا منفعلا بشدة.

وأضاف: «شعرت بالإهانة والإحراج إن الأهلي يخسر بخماسية مرتين من نفس النادي، واللاعيبة دي لازم تتعاقب ولازم تكون فيه وقفة من مجلس الإدارة، وكنت منفعلا جدا».

وأشار أمين، إلى أنه تلقّى رسالة من أحد مسئولي النادي الأهلي، يعاتبه فيها بلطف، متابعا: «قالي يا تامر كلنا زعلانين ومكسوفين ومش قادرين نتحمل الخسارة لكن مش ده الوقت اللي ننفعل فيه ولازم الأمور تُدار بحكمة ورشد».

وأوضح أمين، كيف رد على المسئول الأهلاوي، قائلا: «رديت عليه بمنتهى اللطف وقلتله أنا متفق معاك على الحكمة لكن مش بالهدوء، لأن وقت الأزمة لازم يكون فيه تدخل جذري علشان الكلام ميتكررش».

وخسر الأهلي، أمام مضيفه صن داونز بنتيجة 2 / 5 أهداف، في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في خسارة أعادت للأذهان خماسية أخرى كان تلقّاها الأهلي من الفريق نفسه قبل سنوات، كانت قد أعادت زلزالا في القلعة الحمراء.

وفي أعقاب تلك الهزيمة، انفعل تامر أمين، واصفا هزيمة الأهلي بأنها مهزلة لا يمكن التستر عليها، وحمل لاعبي الأهلي مسئولية هذه النتيجة المذلة.