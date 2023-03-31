ضبط 28 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز بأبو قرقاص في المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص بالمنيا، حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق، وذلك ضمن المتابعة الميدانية للحالة العامة داخل الأسواق، بهدف تحقيق الانضباط، بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية.



وقال تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز أبو قرقاص، إن الحملة أسفرت عن تحرير 28 مخالفة تموينية متنوعة من خلال المرور على المخابز البلدية بدائرة المركز، وتنوعت المخالفات بين: خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج – عدم إعطاء بون صرف للمواطنين - عدم إعلان أسعار المنتجات.



وتواصل الوحدة المحلية جهودها المكثفة في تنفيذ الحملات التموينية على المخابز لضبط المخالفات التموينية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة مركز ومدينة أبو قرقاص.