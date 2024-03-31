نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين قصف الاحتلال لمركز صحفي في مستشفى الأقصى وسط غزة

أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، قيام طائرات الاحتلال مساء اليوم، باستهداف مركز للصحفيين في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، والذي يضم خيامًا وأجهزة اتصالات خاصة بالتغطية الإعلامية، لافتة إلى أن هذا الاستهداف أدى إلى إصابة 10 صحفيين بجروح مختلفة.

ودعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، كل المؤسسات الدولية والحقوقية، للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الصحفيين، والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 130 صحفيًا وصحفية، وإصابة واعتقال العشرات وتدمير مقار المؤسسات الإعلامية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.