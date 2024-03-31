مدرب أتلتيك بيلباو: ريال مدريد لا يرحم منافسه

تحدث إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق أتلتيك بيلباو، عن المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد مساء اليوم الأحد، في الدوري الإسباني «الليجا».

ويستضيف فريق ريال مدريد نظيره أتلتيك بيلباو على ملعب سانتياجو برنابيو، في التاسعة من مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي في تصريحات لصحيفة «موندو ديبورتيفو»: «ريال مدريد هو متصدر الدوري ويمتلك هداف البطولة جود بيلينجهام، ولديه خط وسط قوي للغاية يتمتع بإمكانيات بدنية».

وأضاف: «إذا جاءت لك الفرصة أمام ريال مدريد ولم تستغلها فسوف يقتلونك، إنه فريق لا يرحم منافسه، ويجعلك تدفع ثمن أي خسارة غالبًا».

وأتم : «يجب أن تكون في قمة تركيزك ومنتبه جدا أمام ريال مدريد، وتحاول أن تجعل لاعبيه يعانون أيضًا من خلال طريقتك».