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قصف مدفعي وغارات للكيان الإسرائيلي على قرى وبلدات جنوب لبنان

بيروت - قنا
نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 8:28 م | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 8:28 م


واصل الكيان الإسرائيلي، اليوم، قصفه المدفعي وشن غاراته الجوية على قرى وبلدات جنوب لبنان.

وذكرت مصادر ميدانية في بيروت، أن الطيران الحربي التابع للكيان الإسرائيلي شن غارات جوية استهدفت بلدتي: الخيام، ورب ثلاثين.

كما استهدفت مدفعية الكيان الإسرائيلي بلدة كفركلا بعدد من قذائف الهاون ورشقات رشاشة غزيرة من مستعمرة المطلة، في حين سقط عدد من قذائف الهاون على أطراف بلدة الخيام.

ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.

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