شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأحد، الندوة الدينية التثقيفية بعنوان "فضل ليلة القدر"، والتي أقيمت بمدرسة طنطا الثانوية الفندقية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

يأتي ذلك بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، والتي حاضر فيها الشيخ خالد جهامة، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية بطنطا، بمشاركة 100 طالب وطالبة من طلاب مدارس طنطا الثانوية الميكانيكية، طنطا الثانوية الفندقية، طنطا الثانوية الصناعية بنات، طنطا الفنية التجارية المتقدمة، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

تناولت الندوة فضل ليلة القدر، والتي تنزل القرآن فيها، المعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة كثيرة البركة والرحمة، هذه الليلة تقدر فيها الآجال والأرزاق وحوادث الليل والنهار، حيث إن العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، وأخبر سبحانه أنها خير من ألف شهر، وأنها مباركة.

وجدير بالمسلمين أن يعظموها وأن يحيوها بالعبادة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأن أوتار العشر أرجى من غيرها، فقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في كل وتر.

وخلال الندوة الدينية التي أقيمت بالمدرسة، قدم الطلاب والعاملون بالمدرسة، الأسئلة للشيخ خالد جهامة، حول موضوع الندوة، ورد عليها جميعا.