يونيسف: أطفال غزة يواجهون أهوال الجوع وسط رصاص لا يتوقف

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حذر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" جيمس إلدر، اليوم الأحد، من أن "أطفال قطاع غزة مازالوا يتعرضون لأهوال الحرب والجوع، فيما العالم يشاهد".

جاء ذلك في منشور على حساب المنظمة الأممية عبر منصة "إكس" مرفق مع بث مباشر يظهر ما يحدث في القطاع المحاصر.

وأضاف أن "وقف إطلاق النار لم ينفذ حتى الآن"، وفقا لوكالة الأناضول.

وقال إن "أطفال قطاع غزة مازالوا يتعرضون لأهوال الحرب والجوع، فيما العالم يشاهد". وشدد على "ضرورة وقف لإطلاق النار بغزة الآن".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب، رغم إصدار مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، قرارا يطالب بوقوف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ومحاكمة تل أبيب، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".