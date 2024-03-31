التفاؤل يحيط بقطاع الصناعة في الصين بعد ارتفاع مؤشر مديري المشتريات

يشعر قطاع الصناعة في الصين مجددا بالتفاؤل إزاء مناخ الأعمال بعد تعثر استمر أشهرا.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 8ر50 نقطة في مارس الجاري، بارتفاع بواقع 7ر1 نقطة مئوية مقارنة بشباط/فبراير الماضي، بحسب مكتب الإحصاء في بكين اليوم الأحد.

ويبدو أن هذه البيانات جعلت المديرين التنفيذيين للشركات التي شملها الاستطلاع يشعرون بالتفاؤل، حيث أن مؤشر مديري المشتريات تجاوز 50 نقطة مجددا بعد ستة أشهر. ويشار إلى أن تسجيل قراءة أعلى من 50 يعني نمو النشاط الصناعي .

وفي القطاع غير الصناعي، الذي يتضمن قطاع الخدمات، ارتفع المؤشر بواقع 6ر1 نقطة ليصل إلى 53 نقطة في آذار/مارس الجاري. ويعد مؤشر مديري المشتريات مؤشرا رئيسيا مهما للمحللين وصانعي القرارات السياسية.

وأرجع المكتب ارتفاع المؤشر إلى استئناف العمل بعد مهرجان الربيع، وهى عطلة عامة استمرت عدة أيام في شباط/فبراير الماضي، وقد أغلقت عدة مصانع في أنحاء البلاد خلال هذه العطلة.

مع ذلك، فإن مؤشر مديري المشتريات مازال أقل من 9ر51 نقطة التي تم تسجيلها في آذار/مارس 2023 لدى المقارنة بالشهر الجاري. ويشار إلى أن أزمة العقارات المستمرة وضعف الاستهلاك والسوق المحلي واختلال ميزان التجارة الخارجية، كلها عوامل أثرت على أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويذكر أنه خلال مؤتمر الشعب السنوي الذي عقد هذا الشهر، حددت الحكومة هدف النمو عند 5%، وهو ما يعتبره بعض المراقبين هدفا طموحا في ظل وضع الاقتصاد.