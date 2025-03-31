ضبط 100 مليون قطعة ألعاب نارية خلال حملات أمنية مكثفة

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع والاتجار في الألعاب النارية، واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة حملاته المكثفة التي استهدفت مصنعي ومتجري الألعاب النارية على مستوى الجمهورية.

وخلال شهر رمضان المبارك، أسفرت هذه الحملات عن ضبط 2997 قضية، حيث بلغت المضبوطات 100 مليون و340 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة من مختلف الأنواع والأحجام، بالإضافة إلى ضبط 20 ورشة تحتوي على كميات كبيرة من المواد المستخدمة في تصنيع الألعاب النارية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مع التأكيد على استمرار الحملات الأمنية لضبط الأسواق ومنع انتشار هذه المواد التي تشكل خطرًا على سلامة المواطنين.