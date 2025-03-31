فيلم سيكو سيكو يحقق أعلى إيراد فى وقفة عيد فطر بـ 2 مليون جنيه

حقق فيلم سيكو سيكو، بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقي، أعلى إيراد في يوم وقفة عيد الفطر، حيث حقق أمس الأحد، إيرادات بلغت 2 مليون و8 آلاف و75 جنيهاً، ليتصدر بها إيرادات موسم عيد الفطر قبل انطلاقه، ويعد هذا الإيراد جديد فى شباك التذاكر، حيث إن سيكو سيكو أول فيلم يتخطى 2 مليون جنيه فى وقفة عيد فطر، مما يجعل العمل يقدم رقما قياسيا جديدا فى السينما المصرية.

واحتفل صناع فيلم سيكو سيكو بعرضه الخاص، أول أمس السبت، داخل إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، بحضور صناعه وعدد من الضيوف من أصدقائهم، وينافس فى موسم عيد الفطر المبارك، حيث حضر طه دسوقي مرتديا الشال الفلسطيني، فيما حضر خالد الصاوي وأحمد داش ومحمود عزب وعدد من النجوم الشباب.

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.