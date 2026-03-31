 طائرات مسيرة أوكرانية تنحرف عن مسارها وتدخل المجال الجوي لإستونيا خلال الليل - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 مارس 2026 11:53 ص القاهرة
طائرات مسيرة أوكرانية تنحرف عن مسارها وتدخل المجال الجوي لإستونيا خلال الليل

ريجا - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 31 مارس 2026 - 11:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مارس 2026 - 11:37 ص

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإستونية أن عدة طائرات مسيرة أوكرانية كانت تستهدف روسيا انحرفت عن مسارها ودخلت المجال الجوي لإستونيا خلال الليل.

وقال مسؤول في قوات الدفاع الإستونية، لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإستونية، إن الحكومة أرسلت تنبيهات طارئة إلى الهواتف المحمولة في إستونيا بعد رصد الطائرات المسيرة بواسطة الرادارات والطائرات المقاتلة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف المسؤول أنه لم يعد هناك أي تهديد على الجمهور، دون الإدلاء بأي معلومات حول ما إذا كانت أي من الطائرات المسيرة قد تحطمت داخل الأراضي الإستونية.

