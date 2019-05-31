المجر: القبض على قائد قارب سياح كوريا الجنوبية المنكوب في نهر الدانوب

ذكرت الشرطة المجرية في ساعة متأخرة من ليل الخميس أنه تم إلقاء القبض على قائد قارب اصطدم بقارب سياحي آخر في نهر الدانوب مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل.

وقالت الشرطة إن هناك أسباب شخصية ومادية للاشتباه في قائد القارب، وهو مواطن أوكراني، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

في غضون ذلك، استمر البحث عن 21 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد الحادث الذي وقع يوم الأربعاء في العاصمة المجرية، رغم تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بسبب تيارات المياه القوية وضعف الرؤية التي عرقلت عملية الإنقاذ.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على جثة شخص على بعد كيلومترات من موقع التصادم.

وكان القارب الأصغر "هابلياني" ، يقل 35 شخصا على متنه (33 سائحا كوريا جنوبيا وطاقم من شخصين) عندما اصطدم ليل الأربعاء بالقرب من جسر مارجريت وغرق خلال ثواني.

وتوجهت أول دفعة من أقرباء الضحايا الكوريين الجنوبيين إلى المجر، وفقا لوسائل إعلام كورية جنوبية.

وانطلق بالفعل عشرة من أقارب الضحايا ومن المقرر أن يتبعهم 30 آخرين في وقت لاحق اليوم الجمعة.

ومن المتوقع أيضا أن تصل وزيرة الخارجية كانج كيونج وها إلى بودابست بالإضافة إلى عمال إنقاذ كوريين جنوبيين، من بينهم غواصون متخصصون.

وفي سول، أعرب نائب وزيرة الخارجية لي تاي هو عن خيبة أمله من بطء وتيرة أعمال الإنقاذ.

وقال خلال جلسة حكومية لإدارة الكوارث: "إنه لأمر مؤسف ألا يكون هناك أي تغيير (للأفضل) بالنسبة للوضع".

وأضاف: "لم يكن هناك أي تقدم في عمليات الإنقاذ بسبب تيارات المياه القوية هناك".