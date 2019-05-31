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وزير الخارجية المجري: صعوبة الرؤية تعيق جهود انتشال حطام القارب السياحي المنكوب

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 31 مايو 2019 - 2:35 م | آخر تحديث : الجمعة 31 مايو 2019 - 2:35 م

قال وزير الخارجية المجري، ​بيتر زيجارتو، الجمعة، إن الرؤية تحت الماء في موقع غرق القارب السياحي - الذي كان على متنه سياح من كوريا الجنوبية - بنهر الدانوب بالعاصمة المجرية بودابست، "صفر من الناحية العملية"؛ ما يصعب من جهود انتشال الحطام.

وأوضح زيجارتو عقب لقائه نظيرته الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا - حسبما ذكرت شبكة "إيه. بي. سي" نيوز الأمريكية - أن الحطام يقع على عمق يزيد على 6 أمتار تحت الماء، كما أنه من المتوقع أن تأخذ مياه النهر في الارتفاع بسبب هطول الأمطار .
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الوزيرين زارا موقع الحادث بالقرب من البرلمان المجري، قبل أن يعقدا محادثات في وزارة الخارجية.

يذكر أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم، وفُقد 21 آخرون في غرق قارب، كان يحمل 33 كوريا جنوبيا واثنين من أفراد الطاقم المجري، إثر اصطدامه بسفينة في نهر الدانوب بالعاصمة المجرية /بودابست/.


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