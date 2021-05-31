افتتاح معرض نتاج «صنايعية مصر» بدار الأوبرا المصرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ودكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، المعرض الفنى لنتاج مبادرة "صنايعية مصر" للتدريب على الحرف والمهن المصرية بمرحلتيها الأولى والثانية والتى تمت بجميع قصور الثقافة، وذلك في السادسة مساء غدا الثلاثاء بقاعة "أدم حنين" في مركز الهناجر بارص الأوبرا.



يحضر حفل افتتاح المعرض الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بقصور الثقافة، ونخبة من القيادات الثقافية والفنية.



ويستمر المعرض في استقبال زواره حتى الاثنين المقبل ٧ يونيو وذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار ڤيروس كورونا.