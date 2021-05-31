القومية للأنفاق: المواطن القاهري لا يستخدم وسائل مواصلات غير المترو إلا في الضروريات

قال اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الهدف من أي وسيلة نقل أو مواصلات؛هو التيسير على المواطنين، لذا تعمل الهيئة دائما على وضع خطة تطوير لخدمة الشعب المصري.

وأضاف «والي»، ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية «الحياة»، أن محافظة القاهرة الكبرى؛ من أكبر المدن في العالم؛ من ناحية الكثافة السكانية، ومنذ بداية 2014 بدأنا في تحويل مترو الأنفاق؛ إلى شبكة نقل متكاملة.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن شبكة المترو أصبحت تتحمل كثافة النقل داخل العاصمة، فلا يضطر المواطن القاهري إلى استخدام أي وسيلة مواصلات أخرى إلا في الضروريات.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على ربط شبكة مترو الأنفاق؛ بجميع المجتمعات العمرانية، خاصة الجديدة، هناك أكثر من 120 شركة تمهد الجسور الخاصة بشبكات القطارات الجديدة التي تعمل عليها الوزارة.

واختتم: <<علاوة على 14 شركة تعمل بالمحافظات لإنشاء خطوط المترو الجديدة، وبينها خط العين السخنة - العلمين - مطروح، كما سيجرى البدء في خط القطار الكهربائي "أكتوبر - أسوان" خلال شهرين>>.