فرنسا تفتح مجال التطعيم ضد فيروس كورونا للجميع اعتبارا من اليوم

تسمح فرنسا اعتبارا من يوم الاثنين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع السكان البالغين، وهي مرحلة مهمة لتجنب طفرة وبائية جديدة في موازاة تخفيف تدريجي للقيود في البلاد.

وكان الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما الفئة العمرية الأخيرة التي ينبغي ضمها بدون شروط إلى حملة التطعيم التي توسعت على مراحل منذ انطلاقها في ديسمبر الماضي.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إنه "ينبغي على الراغبين بتلقي اللقاح التحلي بالصبر: فالحجوزات التي انطلقت منذ أربعة أيام، تحصل بشكل تدريجي على المنصات الإلكترونية الخاصة بالتطعيم".

وأضاف أن "مواعيد جديدة ستحدد كل يوم".

وتتوقع "دوكتوليب"، المنصة الرئيسية لحجز مواعيد التطعيم، أن يكون الإقبال كبيرا، لكنها حذرت من أنها لن تتمكن من الاستجابة لكافة طلبات التطعيم، نظرا إلى "عدد جرعات اللقاحات الذي لا يزال محدودا، خصوصا فايرز وموديرنا".

وأضافت أن "28 مليون شخص بالغ مؤهلون لتلقي اللقاح وهم غير مطعمين حتى الآن، مقابل معدل 500 ألف موعد متاح كل يوم".