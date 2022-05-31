قال المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، إن بلاده ستجد مستوردين آخرين لنفطها، وذلك تعليقًا على الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا والتي شملت حظرًا جزئيًا على النفط الروسي.

وأضاف أوليانوف في تغريدة اليوم الثلاثاء نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية، ردًا على تغريدة لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين والتي أعلنت فيها الحظر الجزئي للنفط الروسي - "كما قالت بالأمس بالضبط ستجد روسيا مستوردين آخرين".

يذكر أنه في وقت سابق، تفاوض زعماء الاتحاد الأوروبي على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا خلال قمتهم في بروكسل والتي تشمل، على وجه الخصوص، قطع بنك (سبيربنك) عن نظام الدفع الدولي (سويفت) وحظر جزئي على استيراد النفط الروسي وحظر ثلاث وسائل إعلام رسمية روسية أخرى وتوسيع القائمة السوداء للأشخاص الذين يعتبرهم الاتحاد الأوروبي مسؤولين عن انتهاك سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

ميدانيًا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية العثور على شاحنة محملة بجثث 152 مقاتلا أوكرانيا وتحتها 4 ألغام في مجمع أزوف ستال.

وأضاف "الدفاع الروسية" أن الأسرى الأوكرانيين كشفوا خلال التحقيق معهم عن أن تلغيم الجثث في أزف ستال تم بناء على تعليمات من كييف لتوجيه مزيد من الاتهامات لروسيا.

وأوضحت الوزارة أن كييف تهدف بذلك إلى إلحاق الضرر بالقوات الروسية ومحو أي أثر لهوية القتلى وتصنيفهم في عداد المفقودين كي تتجنب دفع تعويضات لذويهم.