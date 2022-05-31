أعلنت وزارة البيئة، إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لجمهورية مصر العربية، الخاص بالبلد المضيف لمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر القادم.

ويتضمن الموقع كافة التفاصيل المرتبطة بمؤتمر شرم الشيخ، كما يتضمن تفاصيل تسجيل حضور كل المشاركين، ويتضمن الموقع كذلك في عددًا من كلمات الترحيب ومنها كلمة ترحيب للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء (رئيس اللجنة العليا لمؤتمر الأطراف 27) ، وزير الخارجية، (رئيس COP27)، ووزيرة البيئة، ولمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ.

وفيما يلي كلمة ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي: "تصادف استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في مدينة شرم الشيخ الخضراء هذا العام الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. في الثلاثين عامًا التي تلت ذلك، قطع العالم شوطًا طويلاً في مكافحة تغير المناخ وآثاره السلبية على كوكبنا؛ نحن الآن قادرون على فهم العلوم الكامنة وراء تغير المناخ بشكل أفضل، وتقييم آثاره بشكل أفضل، وتطوير الأدوات بشكل أفضل لمعالجة أسبابه وعواقبه.

"بعد ثلاثين عامًا وستة وعشرين مؤتمرًا من اجتماعات الأطراف، أصبح لدينا الآن فهم أوضح لمدى أزمة المناخ المحتملة وما يجب القيام به لمعالجتها بشكل فعال. العلم موجود ويظهر بوضوح الحاجة الملحة التي يجب أن نتصرف بها فيما يتعلق بالتخفيض السريع لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واتخاذ الخطوات اللازمة لمساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى الدعم للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ".

"في عام 2015، اجتمع العالم وأظهر الإرادة لتقديم الحلول الوسط اللازمة التي أدت إلى الاعتماد الناجح لاتفاق باريس. اليوم وفي ضوء الرسائل الواضحة في التقارير الأخيرة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وبعد COP26 في جلاسكو، نحن مدعوون مرة أخرى للعمل بسرعة إذا أردنا حقًا تحقيق هدف 1.5 درجة، وبناء قدرتنا على الصمود، وتعزيز قدرتنا على التكيف. وفي حين أن هذه بلا شك تعهدات كبرى".

"مع وضع ذلك في الاعتبار، تتطلع مصر وشعبها إلى الترحيب بكم جميعًا في COP27 في شرم الشيخ، حيث نثق بأن العالم سيجتمع معًا مرة أخرى، لإعادة تأكيد التزامها بأجندة المناخ العالمي على الرغم من الصعوبات والشكوك التي تنطوي عليها وقتنا. أنا واثق من أن جميع الأطراف وأصحاب المصلحة سيأتون إلى شرم الشيخ بإرادة أقوى وطموح أعلى بشأن التخفيف والتكيف وتمويل المناخ، مما يدل على قصص النجاح الفعلية في تنفيذ الالتزامات والوفاء بالتعهدات".

"أعتقد بشدة أن COP27 هو فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودي لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال. نظرًا لأن مصر الرئاسة القادمة لن تدخر أي جهد لضمان أن يصبح COP27 هو اللحظة التي ينتقل فيها العالم من التفاوض إلى التنفيذ وحيث يتم ترجمة الكلمات إلى أفعال، وحيث شرعنا بشكل جماعي في السير على طريق نحو الاستدامة، والانتقال العادل، وفي النهاية مستقبل أكثر اخضرارًا للأجيال القادمة.. مرحبًا بكم في شرم الشيخ. مرحبًا بكم في COP27".

فيما جاءت كلمة ترحيب الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كالتالي: "تغير المناخ هو أكثر الأزمات تحديًا في قرننا. ستتوقف الحياة كما نعرفها عن الوجود حيث يهدد تغير المناخ توازن كوكبنا الواحد. تؤدي درجات الحرارة المرتفعة والعواصف الشديدة والجفاف المتزايد وارتفاع المحيطات والفيضانات المفاجئة إلى فقدان الأنواع وانعدام الأمن الغذائي وندرة المياه وزيادة المخاطر الصحية وتزايد الفقر والنزوح. قد يقول المرء إن المستقبل قاتم .. لكن البشرية نجت من الأمراض والحروب والكوارث الطبيعية عبر التاريخ، مسلحة بالمعرفة والوحدة والعمل الجاد".

"هذه المكونات نفسها هي الطريقة الوحيدة لمكافحة تغير المناخ. نعم، عالمنا يتغير وعلينا أن نتغير معه. نحتاج إلى تغيير الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا، نحتاج إلى تبني سلوكيات جديدة في حياتنا اليومية ونحتاج إلى تكييف الطريقة التي نفكر بها والطريقة التي نتخذ بها القرارات. يجب أن تتبنى الإنسانية خفة الحركة والتفكير المبتكر والشمولية والإجراءات المؤثرة".

"تتصدر مصر إفريقيًا في مكافحة تغير المناخ منذ اتفاقية باريس. ومن الأمثلة على هذه الجهود ولادة المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة ومبادرة التكيف الأفريقية. ومع ذلك، لا يزال العالم بحاجة إلى تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف".

"يعتزم COP27 الحفاظ على 1.5 درجة على قيد الحياة وفي نفس الوقت تكريس جهود خاصة لتسليط الضوء على التكيف. سيكون COP27 هو COP للعمل ومع ذلك، يحتاج مؤتمر الأطراف للتنفيذ إلى ابتكار حلول قابلة للتنفيذ. لا يمكن تحقيق أي إجراء بدون الأدوات التمكينية اللازمة، وهي: التمويل والعلوم. يعد الجمع بين ممثلي الدولة والمجتمع المدني والشباب والنساء والفئات الضعيفة والقطاع الخاص معًا في مدينة شرم الشيخ الساحرة في نوفمبر 2022، أفضل حافز لتحقيق نتائج حقيقية وقابلة للتطبيق ومجدية. شرم الشيخ هي موطن لبيئات التنوع البيولوجي الفريدة مثل غابات المانغروف التي توضح أهمية الحلول القائمة على الطبيعة في مكافحة تغير المناخ. يكمن حل مشكلة تغير المناخ في أرضنا وفي أذهاننا وفي حدود قدراتنا، لذلك دعونا نتعاون معًا لاتخاذ خطوات ملموسة للاستعداد والاستجابة لأكبر تهديد للبشرية".