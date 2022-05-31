حمزة نمرة وكايروكي يستجيبان لدعوة تركي آل الشيخ

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، البوستر الدعائي للحفل الغنائي المزمع إقامته يوم 10 يونيو المقبل بالرياض لحمزة نمرة وفريق كايروكي.



وكتب آل الشيخ عبر فيسبوك: "ليس لدي وقت لكي أضيعه… اعتقد مفيش أسرع من كده… خالص".



وكان آل الشيخ، دعا حمزة نمرة وفريق كايروكي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لإحياء حفلات في المملكة، وكتب: الفنان حمزة نمرة وفريق كايروكي جميلين جداً وسمعت لهم حاجات حلوة وادعوهم لاقامة حفلات في المملكة سنتواصل معكم يامبدعين … المملكة نافذة لكل مبدع".



وعلي الفور رحب الطرفان بدعوته وأكدا ترحيبهما بإحياء هذا الحفل، ليحدد لهما فورا موعدا إقامته.