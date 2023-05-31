 ديبالا يقود هجوم روما لمواجهة إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي - بوابة الشروق
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ديبالا يقود هجوم روما لمواجهة إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 31 مايو 2023 - 9:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مايو 2023 - 9:06 م

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة إشبيلية الإسباني مساء اليوم الأربعاء، في المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

ويواجه فريق روما نظيره إشبيلية على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، عند العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، في مسابقة الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل روما لمواجهة اليوم كما يلي: 

حراسة المرمي: روي باتريسيو.

الدفاع: إيبانيز، مانشيني، سمالينج.

خط الوسط: ماتيتش، كريستانتي، ماتيتش، سبيناتزولا.

الهجوم: بيليجريني، ابراهام، ديبالا.


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