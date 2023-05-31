مسؤول أمريكي: واشنطن بحاجة إلى فتح خطوط اتصال مع بكين

قال جون كيربي مدير الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن حوادث مثل اعتراض مقاتلة صينية لطائرة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي تتطلب حوارا أفضل بين البلدين.

وقال كيربي لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية "عندما يكون هناك توترات مثل تلك، فيجب أن تتأكد من أنه يمكنك التحدث"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع أن خطوط الاتصال مع الصين "ليست مفتوحة، ونريد أن يجري فتحها".

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت أمس الثلاثاء طيارا صينيا بتنفيذ مناورة اعتراض "عدوانية لا داعى لها" بعد حادث فوق بحر الصين الجنوبي بين مقاتلة صينية وطائرة استطلاع أمريكية.

وكانت طائرة أمريكية من طراز (آر سي – 135) تقوم بـ"مهمة آمنة وروتينية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي" يوم الجمعة، عندما حلق طيار صيني بطائرته المقاتلة مباشرة أمام الطائرة الأمريكية، حسبما ذكرت القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ في بيان أمس الثلاثاء.

من جانبه، ذكر تشانج ناندونج، المتحدث باسم "قيادة المسرح الجنوبي"، التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان أن الجيش الصيني تتبع وراقب الطائرة وتعامل مع الوضع، وفقا للقانون واللوائح، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.