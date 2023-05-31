 رئيس الوزراء يعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الفلسطيني في العاصمة الإدارية الجديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء يعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الفلسطيني في العاصمة الإدارية الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
القاهرة - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 31 مايو 2023 - 11:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 مايو 2023 - 11:44 ص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات موسعة، مع نظيره الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، الذي يزور مصر حاليًا على رأس وفد رسمي رفيع المستوى يضم وزراء: الخارجية والمغتربين، والداخلية، والاقتصاد الوطني، والأوقاف والشئون الدينية، والصحة، والزراعة، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل والمواصلات، ورئيس سلطة الطاقة.

ومن المقرر أن يبحث مدبولي وأشتية خلال جلسة المباحثات الموسعة -بحضور الوزراء من الجانبين المصري والفلسطيني- عددًا من ملفات التعاون بين مصر والسلطة الفلسطينية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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