أعلنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني اليوم الجمعة، توقيف 8 مواطنين من مؤيّدي تنظيم "داعش" الإرهابي، لارتكابهم جرائم مختلفة بينها أعمال سرقة من أجل تمويل مخططاتهم الإرهابية، وفق بيان صحفي.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم إنه " على أثر تعرّض منطقتَي جبل البداوي ووادي النحلة ( شمال لبنان) مؤخرًا لسلسلة من الأعمال المهدِّدة للأمن والسلم الأهلي، وأبرزها إطلاق النار على آلية عسكرية عائدة لأحد ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، باشرت مديرية المخابرات في الجيش عمليات تَقَصٍّ ومتابعة أمنية."

وأضاف البيان " تنفيذًا لإشارة مدعي عام التمييز، أوقفت المديرية 8 مواطنين تَبيَّنَ بالتحقيق معهم أنهم من مؤيّدي تنظيم داعش الإرهابي، واعترفوا بقيامهم بأعمال سرقة من أجل تمويل مخططاتهم الإرهابية، بالإضافة إلى إطلاق النار على محال تجارية واستهداف الآلية العسكرية المذكورة، إلى جانب تصوير أحد مراكز الجيش اللبناني بهدف استهدافه".

وضبطت "المديرية أسلحة وأعتدة استخدمتْها المجموعة في أعمالها. وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

يذكر أن الجيش اللبناني قد أعلن عن تحرير جرود شرقي لبنان من التنظيمات "الإرهابية" في نهاية أغسطس عام 2017.