فيتنام تسجل 45 إصابة جديدة بكورونا في أكبر زيادة يومية

عاملة في مجال الصحة في زقاق بالقرب من منزل مريض بفيروس كورونا في هانوي يوم 30 يوليو 2020. تصوير: خام - رويترز

أبلغت وزارة الصحة الفيتنامية يوم الجمعة عن 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا لها علاقة بالتفشي الذي ظهر في الآونة الأخيرة في مدينة دانانج بوسط البلاد وذلك في أعلى زيادة في يوم واحد منذ ظهور الحالات الأولى في البلاد في يناير كانون الثاني.

وترتبط حالات المرضى الجدد الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و87 عاما بأربع مستشفيات وفندق في دانانج. ووصل عدد الحالات منذ أن عاود الفيروس الظهور إلى 93 حالة.

وسجلت فيتنام إجمالا 509 حالات دون أي وفيات. وكانت قد ظلت بلا أي حالة انتقال محلية على مدى مئة يوم قبل أن يعاود الفيروس الظهور.