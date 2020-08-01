الشركة الأم لبريتش أيروايز تعلن عن خسائر هائلة جراء جائحة كورونا

أعلنت شركة انترناشيونال أيرلاينز جروب، التي من بين شركاتها بريتش أيروايز البريطانية وأيبيريا الإسبانية للطيران، اليوم الجمعة، تراجعا في الإيرادات بنسبة بلغت 55.7% وخسائر بقيمة 3.8 مليار يورو (4.5 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة واختصارها "آي أيه جي" في بيان إن إجمالي الإيرادات لكامل أسطولها، الذي يضم أيضا شركة الخطوط الجوية الأيرلندية أير لينجوس وشركة فيولينج الإسبانية للطيران الاقتصادي، تراجع من 12.02 مليار يورو إلى أكثر قليلا من 5.3 مليار يورو.

وعزت "آي أيه جي" الخسائر إلى جائحة فيروس كورونا، التي وصفتها بأن لها "تأثير مدمر على قطاعي السفر والطيران في العالم".

وقالت في بيان إنه "نتيجة للقيود التي فرضتها الحكومات على السفر، انخفضت حركة الركاب في الربع الثاني بنسبة 98.4%، مع خفض الطاقة الاستيعابية في تلك الفترة بنسبة 95.3%".