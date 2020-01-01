الجيش العراقي يكشف عن اعتقال 3 عناصر من داعش في محافظتي ديالى ونينوى

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول اليوم الجمعة عن اعتقال ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظتي ديالى ونينوى الواقعة شمال البلاد.

وقال رسول ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ "إنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، اثنان منهم في مدينة الموصل الواقعة شمالي البلاد"، مشيرا إلى أن هذه العملية الأمنية جرت عقب صدور مذكرة اعتقال وفق المادة 4 إرهاب.

وأضاف أنه بهذا العدد ارتفع عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل الاجهزة الأمنية خلال شهر يوليو الجاري إلى 22 إرهابيا.

وتأتي هذه العملية الأمنية في الوقت الذي يستغل فيه تنظيم داعش تفشي فيروس كورونا وانشغال الحكومة العراقية بمحاربته؛ ليشن بين الحين والآخر هجمات لإثبات وجوده وتنشيط هجماته مع كل تحول سياسي أو مباحثات عراقية مع أطراف دولية.