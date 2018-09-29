تقرير: «كاف» يتجاهل اعتراض منافس بيراميدز في الكونفدرالية

تجاهل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، البيان الرسمي الذي صدر عن نادي حوريا كوناكري الغيني، مبديا فيه اعتراضه على مكان إقامة مباريات نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم 2019-2020.

وكان "كاف" قد قرر خوض مباريات نصف نهائي البطولة من مباراة واحدة بدلاً من الذهاب والإياب، ولتقام في دولة المغرب، بسبب تداعيات فيروس كورونا، إلا أن الأمر اصطدم باعتراض من جانب فريق حوريا الغيني والاتحاد المصري لكرة القدم إيضاً لعدم وجود مبدأ تكأفو العدالة.

ومن المقرر أن يلاقي بيراميدز، نظيره حوريا الغيني، ونهضة بركان يواجه حسنية إغادير المغربيان في دور نصف نهائي الكونفدرالية.

وأكد موقع "تونس الرقمية" في تقرير له اليوم، أن "الكاف" قرر إقامة المباريات المتبقية من بطولة الكونفدرالية في المغرب، دون الالتفات إلي اعتراضات حوريا.

وأشار الموقع أن بيراميدز سيواجه حوريا يوم 22 سبتمبر المقبل، علي ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وستقام المواجهة الثانية بين نهضة بركان وحسنية إغادير علي ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

واختتم: "الكاف حدد موعد المباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية يوم 27 من شهر سبتمبر المقبل، وذلك علي ملعب مولاي عبدالله بالرباط".