سجلت إسبانيا 1525 حالة إصابة جديدة، اليوم الجمعة، بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى معدل تسجله منذ 29 أبريل الماضي، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الصحة الإسبانية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الصحة الإسبانية، القول إن سبب الزيادة يرجع بصورة جزئية إلى ارتفاع عدد الإصابات فى منطقة العاصمة مدريد التى سجلت وحدها 372 إصابة جديدة اليوم الجمعة مقارنة بعدد إصابات بلغ 225 حالة أمس الخميس.

وتأتى مدريد، بذلك فى المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بعد منطقة أراجون التى سجلت اليوم 511 حالة، وظل عدد الوفيات خلال الأيام السبعة الماضية فى حالة استقرار نسبى حيث بلغ 12 حالة.