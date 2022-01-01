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22 لاعبا في قائمة البنك الأهلي لمواجهة الجونة

محمد جلال
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 9:50 م | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 9:50 م

أعلن خالد جلال، مدرب البنك الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الجونة غدا الاثنين، ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يدخل لاعبو البنك الأهلي في معسكر مغلق استعدادا للمباراة المرتقبة والتي يستضيفها ستاد بتروسبورت في السادسة والنصف مساءً.

وضمت القائمة 22 لاعبا علي النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي - أحمد صبحي.

خط الدفاع: محمد دبش - أمير مدحت -  أحمد العش - عاصم صلاح.

في الوسط: محمد مصطفي ميدو-  إسحاق يعقوبو - محمد لعبة - محمد حامد - معروف يوسف - محمد فتحي- أحمد سعيد - محمود سيد - محمد هلال -محمود قاعود  - موسي دياوارا - محمد بسيوني.

الهجوم: ناصر منسي -  أسامة فيصل - فادي فريد - كريم بامبو.


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