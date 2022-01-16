أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن صادرات المنتجات الزراعية والسمكية لكوريا الجنوبية انخفضت بنسبة 8ر3% سنويا، خلال النصف الأول من هذا العام.

وبلغت صادرات السلع الزراعية والسمكية 95ر5 مليار دولار في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو الماضيين مقابل 19ر6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات الشركة الكورية لتجارة المنتجات الزراعية والثروة السمكية والأغذية.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن صادرات كوريا الجنوبية من السلع الزراعية والسمكية بلغت في النصف الأول من العام الماضي أعلى مستوياتها على الإطلاق لتتجاوز لأول مرة حاجز 6 مليارات دولار.

ويعزى انخفاض هذا العام إلى التراجع الحاد في صادرات السلع السمكية التي هبطت بنسبة 3ر10% سنويا لتصل إلى 25ر1 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

كما انخفضت صادرات الأغذية المصنعة بنسبة 1ر1% سنويا إلى 71ر3 مليار دولار. وتراجعت صادرات منتجات الألبان بنسبة 2ر13% في حين ارتفعت صادرات المعكرونة والمشروبات بنسبتي 2ر13% و7ر6% على أساس سنوي على التوالي.

وأظهرت البيانات أن صادرات المواد الغذائية الطازجة انخفضت بنسبة 3% سنويا إلى 720 مليون دولار.