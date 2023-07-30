علق الإعلامي عمرو أديب، على تجنيس لاعب الإسكواش مروان الشوربجي ليلحق بشقيقه محمد في تمثيل إنجلترا بدلا من مصر في هذه اللعبة.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد: «أكتر حاجة استغربتها هي تعليقات الناس على الخبر.. 90% من تعليقات الناس على تجنيس مروان الشوربجي هي برافو وأحسن حاجة عملتها وإنت عبقري».

وأضاف: «أنا افتكرت إني هقرأ تعليقات الناس تقوله يا خائن سيبت بلدك ورايح تلعب ضدنا».

وأشار أديب، إلى أنه أبدى استغرابا من ردود أفعال الجمهور ومطالبته بعدم العودة إلى مصر، معتبرا أن هناك أمرا غير طبيعي حدث في البلاد.

ولفت إلى أنّ ردود الأفعال على واقعة مماثلة كانت تحدث في الماضي، كانت مختلفة تماما، حيث كانت تعبر عن الغضب عن بيع الوطن.

وتابع أديب مستنكرا: «اللي حاصل ده غريب جدا.. ده إحنا لما حد بيروح من الأهلي للزمالك أو العكس بتبقى كارثة، لكن ده خد جنسية».



