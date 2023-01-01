قبرص تعيد 73 مهاجرا بعد إنقاذهم إلى لبنان

أنقذت قوات الأمن من جزيرة قبرص 73 مهاجرا ، من بينهم 11 طفلا ، على بعد 12 ميلا بحريا (2ر22 كيلو متر) قبالة ساحل البلاد، وأعادتهم إلى لبنان.

وذكرت إذاعة قبرص الرسمية، اليوم الاثنين، أنه كان أيضا من بين المهاجرين تسع نساء و53 رجلا. وذكر النبأ أن قاربهم واجه خطر الانقلاب قبل ثلاثة أيام.

وأضافت الإذاعة أن إعادة المهاجرين تمت بالاتفاق مع حكومة لبنان ، الذي تعتبره قبرص بلدا ثالثا آمنا.

وبحسب الإذاعة تمت الإعادة أمس الأحد. ولم تكشف وزارة الداخلية القبرصية عن جنسيات المهاجرين.

يذكر أن الحكومة في نيقوسيا شددت مرارا على أن مخيمات اللاجئين مكتظة عن آخرها، وتطالب قبرص، وهي عضو بالاتحاد الأوروبي، بروكسل بمد العون لها.

وبحسب إحصاءات الاتحاد الأوروبي استقبلت قبرص في العام الماضي القسط الأكبر من طلبات اللجوء بكافة الدول الأعضاء الـ 27 بالتكتل، قياسا بحجم السكان.