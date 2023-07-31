جهاز حدائق أكتوبر: 137 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمبادرة سكن كل المصريين

• الجزار يوجه بإرسال خطابات للمواطنين المخصص لهم وحدات بمبادرة سكن كل المصريين بسرعة استلام وحداتهم

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك في مستهل زيارته التفقدية للمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ومسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



ووجه وزير الإسكان، بإرسال خطابات للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" - محور منخفضى الدخل، بسرعة استلام وحداتهم، تنفيذاً لالتزامهم التعاقدي بشغل تلك الوحدات بشكل دائم ومنتظم، طبقاً لقانون الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقاري.



واستمع الدكتور عاصم الجزار، لشرح عن الموقف التنفيذى للمشروعات من المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والذى أوضح أن عدد الوحدات السكنية التي تم وجار تنفيذها بالمدينة، بلغ نحو 167 ألف وحدة سكنية، بمشروعات الإسكان المتنوعة، منها أكثر من 137 ألف وحدة، بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" - محور منخفضى الدخل.



وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، عرضه للمشروعات بالمدينة، حيث تم وجار تنفيذ 162 مشروعاً خدميا (مدارس - حضانات - وحدات صحية - أسواق تجارية - مراكز شباب - ملاعب - قسم شرطة)، كما يجرى الانتهاء من أعمال تصميمات المستشفى العام بالمدينة، بجانب أعمال تطوير ورفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية، ومشروعات المرافق، والفرص الاستثمارية بالمدينة.



وشدد وزير الإسكان، على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات، وبأعلى جودة، وخاصة المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" - محور منخفضى الدخل، وضرورة اختيار الألوان المناسبة لدهان الواجهات والتشطيبات الداخلية، واختيار أفضل الخامات لتنفيذ مختلف أعمال التشطيبات، من أجل إخراج الوحدات السكنية فى أفضل صورة ممكنة تحقق جودة الحياة للمواطنين.





