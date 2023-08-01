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وزيرا خارجية الجزائر وتنزانيا يبحثان العلاقات بين البلدين

وكالات
نشر في: الإثنين 31 يوليه 2023 - 11:36 م | آخر تحديث: الإثنين 31 يوليه 2023 - 11:36 م

بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال لقاء اليوم، مع وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الشرق إفريقي في تنزانيا سترجومينا تاكس، التي تزور الجزائر حاليا، عددا من القضايا المتعلقة بالعلاقات الجزائرية - التنزانية، ومستجدات الأوضاع على الصعيدين القاري والدولي.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن الوزيرين تطرقا على وجه الخصوص إلى تطورات الأزمة في النيجر، والأوضاع في منطقة الساحل بصفة عامة، إضافة إلى تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على إفريقيا، لا سيما فيما يتعلق بتهديد الأمن الغذائي والطاقي لدول القارة.


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