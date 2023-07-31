مصرع شخص على يد شقيقه في كوم أمبو بأسوان

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شهدت قرية عزبة العرب بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، اليوم الأحد، وقوع خلافات عائلية بين شقيقين ما أسفرت عن قتل الأخ الأكبر لشقيقه الأصغر بطلق ناري، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع خلافات عائلية بين شقيقين ما أسفرت عن قتل الأخ الأكبر لشقيقه الأصغر منه بطلق ناري، بقرية عزبة العرب التابعة لدائرة المركز.

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ اللازم، والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة، واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لإلقاء القبض على قاتل شقيقة الأصغر بعزبة العرب، وذلك وقوع خلافات عائلية بينهم، وكشف السبب الرئيسي وراء حدوث الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.