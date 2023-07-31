انطلاق فعاليات البرنامج التطبيقي على الإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات بالبحيرة

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تنفيذ استراتيجية مصر 2030، في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تشمل رؤية وخطة شاملة لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي يعتمد على التحول الرقمي، وكذا تكثيف الدورات والبرامج التدريبية التي تهتم بالتركيز على تدريب العنصر البشري بهدف تنمية قدرات العاملين، ورفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية لمواكبة التطور التكنولوجي ومشروعات التحول الرقمي بالدولة.

وذكرت بلبع، في بيان لها اليوم، انطلقت فعاليات البرنامج التطبيقي على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات، وذلك تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة البحيرة، ويستمر البرنامج على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 30 يوليو 2023 إلى 01 أغسطس 2023.

ويضم البرنامج 33 من العاملين ذوي الصلة بتخطيط، وتنفيذ ومتابعة المشروعات القومية الاستثمارية بديوان عام المحافظة، والمديريات والمراكز والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف تعزيز معارف ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات لديهم.

ويستهدف البرنامج تهيئة العاملين بالمحافظة لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد، وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من أدوات إدارة المشروعات الرقمية في تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط، بما يساهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد والمحافظة على البيئة.

كما يستهدف البرنامج تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي للمحافظة، وتنمية القدرات الرقمية للعاملين، وتطوير آليات العمل، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال الحكومية بكفاءة وفعالية.

ويأتي البرنامج التطبيقي على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات تنفيذًا لمستهدفات مصر الرقمية واستكمالًا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التطوير المؤسسي الرقمي لدعم جهود التحول الرقمي بالمحافظة، بما في ذلك بناء القدرات الإدارية الرقمية للقيادات وللعاملين، لتهيئة المؤسسات لاستيعاب أعمال التحول الرقمي وضمان استدامتها، والبناء على نتائج الزيارات والاجتماعات الدورية المستمرة بين قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة البحيرة لمتابعة جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بالمحافظة ودعم استدامة الأعمال.