نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تأكيده "ضرورة" وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، لدى سؤاله عما إذا كانت إسرائيل متورطة في اغتيال هنية في طهران، وما إذا كانت الولايات المتحدة على علم مسبق بالعملية: "لا شيء لدي لأقوله لكم بهذا الشأن".

وأضاف أوستن، الذي كان على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في الفلبين، أن الولايات المتحدة ستدافع عن إسرائيل إذا ما تعرضت لهجوم، وفق ما نقلت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأكد: "لا نريد أن نرى أياً من هذا يحدث. سنعمل بكد لضمان أننا نقوم بالأشياء التي تخفف حدة التوتر، ومعالجة الأمور بالطرق الدبلوماسية".