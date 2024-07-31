محافظ الوادي الجديد يتفقد موقف سيارات الأجرة بالخارجة

أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، جولة مفاجئة بموقف سيارات الأجرة بمدينة الخارجة؛ لمتابعة الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية وعدم وجود شكاوى من المواطنين، يرافقهما جهاد متولي رئيس مركز الخارجة.

ووجه المحافظ، بسرعة استكمال وضع الملصقات بالتعريفة الجديدة على جميع السيارات بخطوط السير الداخلية والخارجية، والإعلان عن أرقام الشكاوى ومسئولي إدارة المواقف؛ لمنع استغلال المواطنين.

والتقى عددا من الركاب للاطمئنان على انتظام سير العمل بالموقف وعدم وجود أي معوقات أو زيادة في التعريفة المقررة.