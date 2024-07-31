 محافظ الوادي الجديد يتفقد موقف سيارات الأجرة بالخارجة - بوابة الشروق
الأربعاء 31 يوليه 2024 2:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

محافظ الوادي الجديد يتفقد موقف سيارات الأجرة بالخارجة

عمرو بحر
نشر في: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 1:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 1:56 م

أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، جولة مفاجئة بموقف سيارات الأجرة بمدينة الخارجة؛ لمتابعة الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية وعدم وجود شكاوى من المواطنين، يرافقهما جهاد متولي رئيس مركز الخارجة.

ووجه المحافظ، بسرعة استكمال وضع الملصقات بالتعريفة الجديدة على جميع السيارات بخطوط السير الداخلية والخارجية، والإعلان عن أرقام الشكاوى ومسئولي إدارة المواقف؛ لمنع استغلال المواطنين.

والتقى عددا من الركاب للاطمئنان على انتظام سير العمل بالموقف وعدم وجود أي معوقات أو زيادة في التعريفة المقررة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك