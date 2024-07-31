عبد الفتاح البرهان بعد محاولة اغتياله: لن نتفاوض مع قوات الدعم السريع ولا نخاف المسيّرات

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قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن «الحرب مستمرة وستستمر ما دام العدو في منازل المواطنين ويحاصر المدن».

وأضاف في تصريحات عقب محاولة اغتياله، اليوم الأربعاء: «لا مفاوضات مع قوات الدعم السريع ولا نخشى المسيرات (الطائرات بدون طيار)».

وأشار إلى أن المفاوضات يجب أن تحترم الدولة السودانية وتأخذ رأيها في الاعتبار أولا، وذلك وفقًا لما أفادته قناة «الشرق» للأخبار، في نبأ عاجل لها.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، صباح الأربعاء، مقتل 5 ضباط في استهداف مسيرة لحفل تخرج، بحضور القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المضادات الأرضية تصدت اليوم لمسيرتين معاديتين، استهدفتا موقع الاحتفال بتخريج دفعات من الكليات الحربية والجوية والبحرية عقب ختامه بجبيت.

وأضافت أن «الحادث تسبب في استشهاد خمسة شهداء ووقوع إصابات طفيفة جارٍ حصرها»، دون الإشارة لتفاصيل أخرى.