الأزهر يعلن أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للمكفوفين وأوائل غزة

رغم ما يعانونه من حرب إبادة، يواصل طلاب غزة في الأزهر تحدي الصعاب واجتياز الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح عامة بلغت 96.7%.

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز الإعلامي للأزهر الشريف لإعلان نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية، تفاصيل النتائج وأوائل المكفوفين وأوائل غزة.

في المركز الأول بين المكفوفين جاءت الطالبة حبيبة محمد عبد الفتاح أحمد من معهد فتيات 15 مايو بالقاهرة، بمجموع 592 وبنسبة (93.97%). وفي المركز الثاني، الطالب حمزة شريف خلف الله علي من معهد الشيخ زايد النموذجي بالجيزة، بمجموع 578 وبنسبة (91.75%). وفي المركز الثالث، علي مرسي أحمد من معهد ديرب نجم، بمجموع 576 وبنسبة (91.43%). بينما جاء في المركز الرابع إبراهيم ياسر إبراهيم من معهد د. فؤاد محيي الدين، والطالب حامد صبري حامد، بمجموع 557 وبنسبة (88.41%).

ورغم ما يعانيه طلاب غزة من حرب إبادة، فقد بلغت نسبة النجاح العامة للقسمين العلمي والأدبي 96.7%. وجاءت الطالبة شهد أمجد حسن الديراوي من معهد فتيات غزة في المركز الأول على القسم العلمي لمعاهد غزة، بمجموع 620 وبنسبة (95.38%). وفي المركز الثاني الطالبة رؤى رائد مصباح من معهد فتيات غزة، بمجموع 619 وبنسبة (95.23%). وجاءت الطالبة تقى فريد محمد من معهد فتيات غزة في المركز الثالث بمجموع 613 وبنسبة (94.31%). وفي المركز الرابع الطالبة وفا عبدالله محمد من معهد فتيات غزة، بمجموع 611 وبنسبة (94%). أما الطالبة مها مازن علي مهنا من معهد فتيات غزة فقد جاءت في المركز الأول على القسم الأدبي بمجموع 554 وبنسبة (93.90%).

وأجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عددًا من الاتصالات الهاتفية بأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2023، حيث هنأ أولياء أمور الطلاب على تفوقهم في هذه المرحلة المهمة من مسيرتهم التعليمية، مؤكدًا تقديره وفخره بهؤلاء الطلاب على ما بذلوه من جهد ومشقة خلال هذا العام الدراسي حتى وصلوا إلى هذا المستوى الذي يكافئهم الله عليه بتحقيق المراكز الأولى في شهادة علمية شديدة التنافس بين طلابنا المتميزين.