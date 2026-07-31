تشكو نساء العالم، بنسبة لا تقل عن 30%، من آلام أسفل الظهر، ويشكو الرجال أيضًا منها، ولكن بنسبة أقل.

وبالفعل قد ينشأ هذا الألم نتيجة أمراض عدة تصيب فقرات العمود الفقري العظمية، أو الأقراص الغضروفية التي ترتكز عليها الفقرات، أو العضلات والأربطة والمفاصل المتصلة بأسفل الظهر. كلها أمثلة ترتبط مباشرة بالعمود الفقري، لكن الواقع أن هناك أسبابًا أخرى قد يندهش الإنسان حين يعلم أنها وراء تلك الآلام المبرحة، رغم أنها لا تتصل بالعمود الفقري مباشرة.

* الممارسات الخاطئة، مثل الجلوس إلى المكتب فترات طويلة دون حركة، وحمل أشياء ثقيلة، وارتداء أحذية ذات كعب عالٍ، وزيادة وزن الجسم عن المعدل الصحي، وعدم ممارسة النشاط البدني ولو لفترات قصيرة، كلها أسباب تؤدي إلى آلام أسفل الظهر. وهناك أيضًا أسباب قد لا تخطر على بالك، لكنها بالفعل قد تكون مسؤولة عن تلك الآلام.

* الأرق قد يكون أحد الأسباب الخفية لآلام أسفل الظهر، ربما لأنه يدفع الإنسان إلى اتخاذ وضعيات غير صحية نتيجة عدم القدرة على النوم بسهولة، وربما أيضًا لأنه يزيد من حساسية الجسم للألم. ويبدو هذا الأمر أكثر وضوحًا لدى السيدات مقارنة بالرجال.

* بعض الأدوية قد تكون وراء آلام أسفل الظهر، والغريب أن بعضها يبدو بعيدًا تمامًا عن هذا التأثير. فعلى سبيل المثال، قد تتسبب بعض أدوية خفض الكوليسترول في آلام بالعظام لأسباب غير معروفة، كما قد تظهر آلام أسفل الظهر مع بعض أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم، أو في بداية علاج هشاشة العظام. كذلك قد تتسبب أقراص منع الحمل في آلام أسفل الظهر.

* إذا أعيتك الحيل في معرفة سبب آلام أسفل الظهر، فاسأل نفسك: هل تحتفظ بمحفظة نقودك وأوراقك في الجيب الخلفي للبنطلون أثناء الجلوس؟ فهذا يجعل جلستك غير متوازنة، فيميل الحوض إلى أحد الجانبين، ويزداد الضغط على العمود الفقري. لذلك ينصح دائمًا بعدم الاحتفاظ بمحفظة ممتلئة بالأوراق المالية والإيصالات في الجيب الخلفي، مع الحرص على الجلوس بوضعية صحية ومريحة.

* الحذاء المناسب يمنح الراحة للقدمين والعمود الفقري والرأس معًا، لذلك لا تتردد في اختيار حذاء مريح، خفيف الوزن، قادر على امتصاص الصدمات بصورة جيدة، لأنه يساعد على تحقيق توازن الجسم أثناء المشي، ويحمي القدم من تأثير الاصطدام بمختلف الأسطح.

* طول الإنسان: أشارت دراسات علمية متتالية إلى أن احتمالات الإصابة بآلام أسفل الظهر تزداد لدى الأشخاص الذين تتجاوز أطوالهم 160 سم.

إذا لم تكن تعاني من مرض واضح يصيب عظام الحوض أو العمود الفقري، فربما يجدر بك مراجعة هذه القائمة من الأسباب غير المباشرة، التي قد تكون وراء آلام أسفل الظهر دون أن تعطي إشارات واضحة إلى مصدرها الحقيقي.