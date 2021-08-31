 روسيا: لم نصوت على قرار مجلس الأمن بشأن أفغانستان لتجاهله مخاوفنا - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 أغسطس 2021 1:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار محافظ القاهرة بفرض رسوم على التصوير الدرامي والسينمائي في الشوارع؟
النتـائـج تصويت

روسيا: لم نصوت على قرار مجلس الأمن بشأن أفغانستان لتجاهله مخاوفنا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 12:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 12:58 م

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بأفغانستان لأن مخاوفها الرئيسية تم تجاهلها في هذا القرار.

وقال نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن: "اضطررنا إلى الامتناع أثناء التصويت على مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان". لقد فعلنا ذلك لأن واضعي المسودة تجاهلوا مخاوفنا الأساسية".

وأضاف الدبلوماسي الروسي، وفقا لوكالة أنباء خاما برس الأفغانية، أن روسيا اقترحت أن يتضمن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان بندا بشأن الآثار السلبية للإجلاء الجماعي للمتخصصين وتجميد الأصول المالية بناء على الوضع في ذلك البلد، لكن هذه المبادرات تم تجاهلها.

وأشار إلى أنه "خلال المحادثات، أكدنا عدم القبول بالآثار السلبية لإجلاء الموظفين الأفغان المؤهلين بشكل كبير على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأفغانستان. ولن تتمكن البلاد من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل هجرة العقول. فهذه العناصر -المهمة للشعب الافغاني- لم تنعكس في النص".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك