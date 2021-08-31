 أغاني التراث الشعبي التونسي في قصر ثقافة أحمد بهاء الدين - بوابة الشروق
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أغاني التراث الشعبي التونسي في قصر ثقافة أحمد بهاء الدين


نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 5:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 5:07 ص

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية تضمنت ورشة فنون تشكيلية لاكتشاف وتنمية مواهب الأطفال، حيث عقدت ندوة موسيقية عن التشابه والاختلاف بين أغاني التراث الشعبي المصري وأغاني التراث الشعبي التونسي، وذلك في إطار التآخي بين الشعبين الشقيقين، بجانب ورشة لتعليم الأداء الحركي والفنون الشعبية للفنان خالد نصر الدين حسين، ورشة حكي بعنوان «ترسيخ دور المرأة المصرية» وتناولت بالشرح والتحليل دور المرأة المصرية وأهميتها.

كما أعد القصر مسابقة ثقافية لتنمية الوعي والمعرفة لدى الأطفال، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية لتعليم الأطفال فنون الرسم، ومجموعة من ورش الأشغال الفنية كالتلي والتفصيل واعادة تدوير الخامات البيئية بجانب ورش تبسيط علم النحو.

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