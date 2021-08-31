حاسبات الأكاديمية البحرية تحصل على اعتماد هيئة الإعتماد الأمريكية ABET

حصلت كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع مصر الجديدة، على اعتماد هيئة الاعتماد الأمريكية ABET لجميع برامج الكلية.

وهنأ رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار، عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين بالأكاديمية لما قدموه من جهد للوصول لذلك الإنجاز.

وقال عبد الغفار، في بيان للأكاديمية، اليوم، إن الحصول على الاعتماد يعد إنجازا أكاديميا كبيرا يعزز سمعة الكلية وبرامجها محليا وعالميا مما يؤكد للمجتمع جودة البرامج التي تقدمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والكفاءة العالية لمخرجاتها.

وأضاف أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الأكاديمية منذ نشأتها، وحرصها على المضي بخطوات متسارعة بإنجازات واضحة، للارتقاء بجودة التعليم العالي والمحافظة عليه، والسعي الدائم لتحقيق ضمان جودة التعليم وتقديم أفضل الخدمات الأكاديمية.

وأشار إلي أن حصول الكلية على الاعتماد، يعكس مدى جودة البرامج الأكاديمية المطروحة في الكلية ومستواها الدولي، الذي يوازي البرامج المماثلة في كبرى الجامعات .