شاب ينهي حياته شنقا بفرع شجرة في البحيرة

أقدم شاب على شنق نفسه بفرع شجرة داخل أراض زراعية في قرية بطورس، بمركز أبو حمص بسبب خلافات أسرية.



وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد بالعثور على جثة "حلمي.م"، 18 سنة، معلقة على فرع شجرة داخل أراضيهم الزراعية بقرية بطورس، وعلى الفور انتقل ضباط وحدة المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود جثة الشاب مدلاة بواسطة حبل بفرع شجرة.



وبسؤال أهل الشاب، أفادوا بمروره بحالة نفسية سيئة نتيجة خلافات أسرية بينهم، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.



وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.