أغنية «ما تيجي بقى نفرح» لعائشة عثمان تتصدر تريند أنغامي وتويتر

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حققت أغنية "ما تيجي بقى نفرح" للفنانة عائشة عثمان ما يزيد عن 2.5 مليون مشاهدة، بعد طرحها بثلاثة أيام فقط، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ودخلت الأغنية ضمن تريند موقع الأغاني العالمي أنغامي، واستمرت لساعات تريند عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إذ تعد الأغنية الأولى لعائشة عثمان، وتستعد خلال الفترة المقبلة لعدد من الأغاني الجديدة بالتعاون مع نجوم وصناع المزيكا في مصر.

وتجهز عائشة لطرح كليب جديد خلال أيام، انتهت بالفعل من تصويره مع المخرج إبرام نشأت.

أغنية "ما تيجي بقى نفرح" من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالعزيز، وميكسر ومكساج مهندس الصوت ياسر أنور.