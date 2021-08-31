سكاي تعلن تعطل انتقال مبابي إلى ريال مدريد

قالت شبكة سكاي سبورتس العالمية، إن ريال مدريد الإسباني، لن يستطيع التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الحالي، بسبب رفض ناديه.

وقالت الشبكة العالمية إن ريال مدريد كان على استعداد لدفع 220 مليون يورو اليوم لضم مبابي ولكن باريس سان جيرمان أوقف إتمام الصفقة وأصبح كل شيء الآن نهائيًا.

وكان الريال يرغب في إتمام التعاقد مع مبابي خلال الميركاتو الحالي، ولكن باريس صمم على بقاء اللاعب من أجل أن يساعد الفريق على تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن كيليان مبابي يتبقى في عقده موسم واحد مع سان جيرمان ويحق له التوقيع لأي ناد بداية من يناير القادم.