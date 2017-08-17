حبس عنصر إجرامي ضبط بحوزته 17 كيلو مواد مخدرة بالشرقية

أصدرت جهات التحقيق بمركز شرطة أبو كبير بالشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس عنصر إجرامي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 17 كيلو جراما من مخدرات الهيدرو والهيروين والشابو بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه.



وكان ضباط مكافحة مخدرات الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تمكنوا من ضبط المتهم بحوزته 17 كيلو مواد مخدرة بقصد الاتجار والتربح منها بدائرة مركز شرطة أبو كبير.



وكانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع الشرقية، مفادها قيام المتهم "م. ع. ال"، 33 سنة، عاطل، مقيم في بندر أبو كبير، سبق اتهامه في قضيتي ضرب أفضى لموت واتجار في المخدرات، آخرهم القضية رقم 8393 جنايات قسم شرطة ثانٍ الزقازيق لسنة 2013 (مخدرات)، بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع.



وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، جرى ضبط المتهم وبحوزته 15 كيلو من مخدر الهيدرو، و1500 جرام هيروين، و500 جرام لمخدر الشابو، بالإضافة إلى بندقية خرطوش عيار 12 ماركة شوت جن.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12817 جنايات مركز شرطة أبو كبير لسنة 2022.



وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.