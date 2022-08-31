الأهلي يُخلد ذكرى وفاة محمد عبد الوهاب

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خلدت الصفحة الرسمية للأهلي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، الذكرى الـ 16 على رحيل محمد بعدالوهاب، الظهير الأيسر للفريق الأحمر ومنتخب مصر.

ورغم مفارقة محمد عبد الوهاب عالمنا إلا أنه مازال محتفظا بمكانته الكبرى بين الجماهير حيث رحل في مثل هذا اليوم عام 2006، وأصبح أحد أساطير الفريق الأحمر.

وكتبت صفحة الأهلي: «ترحل أجسادهم وتبقى ذكراهم دائمًا في القلوب، محمد عبدالوهاب..لن ننساك».

وخلدت جماهير الأهلي ذكرى عبد الوهاب في المدرجات في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري أمام سيراميكا كليوباترا والتي حقق فيها الفريق الأحمر الفوز برباعية.