الحكومة الألمانية سمحت بتصدير أسلحة بقيمة نحو 5 مليارات يورو خلال 2022

وافقت حكومة الألمانية خلال العام الجاري على صادرات أسلحة بقيمة نحو 5.1 مليار يورو، وذلك بحسب بيانات تكميلية من وزارة الاقتصاد الألمانية حول تقرير تصدير الأسلحة للعام الماضي، والذي أقره مجلس الوزراء الألماني خلال اجتماعه في قصر "ميسبرج" بالقرب من برلين اليوم الأربعاء.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الحالية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وتولت مهام منصبها بنهاية العام الماضي.

وللمقارنة: وافقت الحكومة الألمانية السابقة، التي كانت تضم التحالف المسيحي والاشتراكيين، في نفس الفترة من العام الماضي على صادرات أسلحة بقيمة حوالي 2.9 مليار يورو.

وبحسب الوزارة، ذهبت حوالي 76% من صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة هذا العام إلى دول في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) أو دول معادلة لها، مثل أستراليا واليابان ونيوزيلندا وسويسرا. أما النسبة المتبقية (24%) فذهبت إلى دول ثالثة، وهي نسبة أقل مما كانت عليه في العامين الماضيين على الرغم من توريد أسلحة لأوكرانيا. وفي عام 2021، شكلت الأسلحة التي وافقت ألمانيا على توريدها لدول ثالثة نسبة 63.6% من إجمالي صادرات الأسلحة، و50.1% عام 2020.

من بين هذه البلدان الثالثة كانت أوكرانيا -التي تعرضت للهجوم من قبل روسيا- أهم متلقي للأسلحة الألمانية بنسبة 56% من قيمة الصادرات الموجهة لهذه الدول. وحصلت أوكرانيا على أسلحة تبلغ قيمتها حوالي 686 مليون يورو.

ووفقا لبيانات الوزارة، تم إصدار تراخيص بقيمة 28.5 مليون يورو لتصدير أسلحة إلى بلدان نامية (باستثناء أوكرانيا) في عام 2022، وهو ما يشكل نسبة 0.6%. وقد تكون مثل هذه القرارات أحيانا ضرورية "في حالات فردية"، على سبيل المثال عندما يتعلق الأمر بتصدير مركبات مدرعة لسفارات أو بعثات الأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير تصدير الأسلحة الذي أقره مجلس الوزراء للعام الماضي يتعلق بشكل أساسي بالقرارات التي اتخذتها الحكومة الألمانية السابقة، والتي كانت في السلطة حتى الثامن من ديسمبر الماضي. وقبل وقت قصير من تولي الحكومة الجديدة السلطة، وافقت الحكومة السابقة على تصدير أسلحة بقيمة 4.91 مليار يورو، على الرغم من أنها كانت في ذلك الوقت حكومة تسيير أعمال.

وإجمالا وافقت الحكومة الألمانية العام الماضي على صادرات أسلحة بقيمة 9.35 مليار يورو، وهو مستوى قياسي غير مسبوق في صادرات الأسلحة الألمانية. وقد تم الإعلان عن هذه البيانات في يناير الماضي. وارتفعت صادرات الأسلحة بذلك مقارنة بعام 2020 بنسبة 61%، وتجاوزت القيمة القياسية السابقة لعام 2019 بأكثر من مليار يورو. وبلغت قيمة صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة الألمانية الجديدة اعتبارا من توليها السلطة في 8 ديسمبر وحتى نهاية العام 309 ملايين يورو.